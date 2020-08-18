Кремль: Путин в разговоре с Меркель акцентировал неприемлемость любых попыток вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Берлина.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов, — говорится в сообщении. — С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса».

«Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — добавили в Кремле.