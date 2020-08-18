Банк России ожидает роста числа «черных» кредиторов в ближайшие полтора года

Представитель ЦБ Валерий Лях сказал, что это будет происходить на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса.
В первом полугодии количество нелегальных игроков на бирже вырастет более чем в 1,5 раза.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Представитель ЦБ Валерий Лях сказал, что это будет происходить на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса.
В первом полугодии количество нелегальных игроков на бирже вырастет более чем в 1,5 раза.
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..