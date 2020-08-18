Associated Press: Подозреваемый в шпионаже в пользу России гражданин Норвегии признал факт получения денег

2020-08-18T12:33:53+03:00
2020-08-18T12:44:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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В суде Осло пояснили, что речь идет о сумме, которую нельзя назвать несущественной. При этом, от кого и за какие услуги подозреваемый получил деньги, не уточняется.
Накануне появилась информация, что гражданина Норвегии задержали после встречи с сотрудником российской разведки.