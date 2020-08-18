Associated Press: Подозреваемый в шпионаже в пользу России гражданин Норвегии признал факт получения денег

В суде Осло пояснили, что речь идет о сумме, которую нельзя назвать несущественной. При этом, от кого и за какие услуги подозреваемый получил деньги, не уточняется.

Накануне появилась информация, что гражданина Норвегии задержали после встречи с сотрудником российской разведки.