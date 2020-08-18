Берни Сандерс и Мишель Обама на открывшемся съезде Демократической партии призвали поддержать Джозефа Байдена

Они говорили о том, что он порядочный человек, который в свое время был потрясающим вице-президентом.

Дональд Трамп считает, что кандидату в президенты от демократов не справиться с такими важными игроками на мировой арене как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Выступая перед своими сторонниками, президент США сказал, что в случае победы Джо Байдена Китай завладеет Соединенными Штатами.

Съезд Демократической партии США, в ходе которого кандидатура Байдена должна быть утверждена официально, продлится четыре дня.