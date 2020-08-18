Судьи Конституционного суда опубликовали декларации о доходах за прошлый год

Меньше всех заработал судья Юрий Рудкин — 10 с половиной миллионов рублей.

Больше всех среди коллег по Конституционному суду заработал его председатель Валерий Зорькин. Он задекларировал почти 14 с половиной миллионов рублей. Это на миллион больше, чем в позапрошлом году. У него по-прежнему нет личного автомобиля, квартира та же, площадью больше 150 квадратных метров, дачный участок, нежилое строение и два гаражных бокса.

Примерно столько же, сколько и председатель, заработал судья Александр Кокотов. Он задекларировал 14 миллионов 400 тысяч и три квартиры. Его супруга за год заработала немногим более миллиона. Зарубежной недвижимости у судей нет, лишь у жены одного из них есть квартира на Украине.

Никто из судей КС не заработал за год меньше 10 миллионов рублей. Для примера: доход президента Владимира Путина за прошлый год составил 9,7 млн рублей.

В начале весны этого года судьи Конституционного суда признали законными поправки в Конституцию, которые обнулили сроки президента Владимира Путина. Некоторые их коллеги раскритиковали это решение.