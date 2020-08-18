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Эксклюзив Эха 11:34, 18 августа 2020

Рейтинг одобрения мэра Москвы Сергея Собянина, как утверждают в «Левада-центре», за год снизился с 57% до 45%

фото: АГН «Москва»
фото: АГН «Москва»

В «Левада-центре» отмечают, что наиболее критично к Собянину относятся молодые люди, активные пользователи интернета и малообеспеченные граждане.

Почти половина москвичей (45%) относятся к деятельности мэра Москвы Сергея Собянина позитивно, тогда как 24% сообщили о своем негативном отношении к нему. Впервые в отношении мэра зафиксировано серьезное снижение положительных оценок — на 12 пунктов по сравнению с прошлым годом, а также двукратное увеличение негативных оценок (с 11% до 24%), следует из данных опроса «Левада-центра», опубликованных на его сайте.

«Мы видим несколько причин, почему недовольство растет: экономический кризис, последствия карантина и восприятие мер во время пандемии. Люди жалуются на жесткие ограничения, на штрафы, на то, что все предприятия заканчивали работу и, соответственно, людям приходилось сидеть дома в непривычных условиях», — сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» социолог «Левада-центра» Денис Волков.

Он отметил, что, по данным опроса, 46% москвичей положительно относятся к деятельности президента страны Владимира Путина. Второй по популярности политик среди москвичей — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Здесь сказался однозначно скандал с Хабаровском. Жириновский и ЛДПР стали единственным бенефициаром этого скандала, Жириновский серьезно повысил свою популярность и среди москвичей, и среди россиян в целом», — заявил Волков.

Социолог также назвал основные проблемы, волнующие москвичей. Среди них — мигранты, пробки, инфляция, рост цен, экология, здравоохранение и плохие дороги.



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