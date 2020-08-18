СК Белоруссии намерен допросить российского журналиста Важенкова в связи с протестами

Его подозревают в участии в массовых беспорядках в Минске. Как уточнил во вторник ТАСС Алексей Прянишников, координатор организации «Правозащита открытки», которая оказывает помощь задержанному россиянину, Важенков уведомил следственные органы Белоруссии о невозможности явиться.

«Следователь СК Республики Беларусь вызвал на 18 августа для проведения следственных действий освобожденного 15 августа из изолятора в Минске россиянина Артема Важенкова. Следственные действия запланированы в рамках возбужденного в связи с протестами в Минске уголовного дела о массовых беспорядках, — рассказал защитник.

Непонятно, каким образом Важенков, не имея на руках документов, удостоверяющих личность (они были изъяты у него с личными вещами при задержании минскими силовиками), смог бы добраться до Минска. В связи с этим Важенков направил в СК Беларуси уведомление о невозможности явиться».