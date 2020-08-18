Суд отказался огласить точный диагноз Михаила Ефремова, сославшись на врачебную тайну

Об этом передает корреспондент ТАСС. «Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать — это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — сказала судья Елена Абрамова на заседании Пресненского суда, где слушается дело о ДТП с участием артиста.

В Пресненском суде Москвы сегодня снова проходит рассмотрение дела артиста Михаила Ефремова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель человека.

Интерес к делу Михаила Ефремова со стороны прессы не пропадает. Десятки съёмочных групп федеральных телеканалов дежурили у здания суда на Зоологичесуой улице с самого утра. В ожидании адвокатов и обвиняемого они пристально вглядывались чуть ли не в каждую проезжающую машину.

Михаила Ефремова привезли к самому началу заседания. В первую очередь к зданию суда подъехал автозак, а за ним — автомобиль Федеральной службы исполнения наказаний, который привозит обвиняемого, поскольку сейчас он находится под домашним арестом. Сам артист, как обычно, не сказал собравшимся ни слова. Он молча прошёл мимо в сопровождении двух сотрудников ведомства в бронежилетах и чёрных беретах.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель грузового авто погиб.