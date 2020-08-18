Штаб Тихановской: Переговоры с белорусскими чиновниками будет вести президиум Координационного совета

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Изначально совет состоит из людей, которые имеют заслуги и уважаемые в отдельных социальных группах населения. Они выбирают из своего состава президиум, и этот президиум является органом, который принимает решения. Кто-то из государственных органов захочет с кем-то пообщаться, он не будет выбирать, с кем ему из этого состава будет комфортнее и удобнее вести переговоры. Для этого Совет выберет президиум, который будет принимать решение по ситуации», — сказала она.

Сам Координационный совет будет работать над разработкой «документов и вопросов, которые будут возникать».

«Сегодня есть несколько наших обращений к высокопоставленным чиновникам, мы просим диалога, мы просим всех людей, которые ответственны за принятия решений, в этот диалог вступить, в том числе и в регионах. Уже такие отклики в регионах есть. Но пока на уровне достаточно высоком такого не происходит», — заявила она.