Sky News: Крупная британская сеть розничной торговли, Marks & Spencer в ближайшее время сократит 7 тысяч сотрудников

Это связано с необходимостью экономии средств на фоне распространения коронавируса.
Главный исполнительный директор сети Стив Роу заявил, что нужно извлечь уроки из кризиса, поскольку некоторые привычки покупателей изменились навсегда.
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Это связано с необходимостью экономии средств на фоне распространения коронавируса.
Главный исполнительный директор сети Стив Роу заявил, что нужно извлечь уроки из кризиса, поскольку некоторые привычки покупателей изменились навсегда.
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..