Штаб Тихановской: В Координационный совет для трансфера власти в Белоруссии войдут 70 человек

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Он будет состоять из 70 человек. Я думаю, что сегодня-завтра уже закончится его формирование полностью, и мы организуем первую встречу этого совета», — сказала она.

Ковалькова подчеркнула, что в Координационном совете есть квоты для представителей белорусских заводов.

Говоря о представителях регионов, она отметила, что некоторые из них также могут быть включены в совет. «Мы рассматривали такой сегмент как представительство от городов, но здесь мы исходим из репрезентативности. Если в городе есть знаковый человек и он представляет какую-то общность, он тоже включается, такое представительство тоже предусмотрено», — добавила она.

Ранее Ковалькова на своей странице в Facebook опубликовала список из 36 граждан Белоруссии, которые уже вошли в состав Координационного совета. Среди них — лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, а также представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.