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10:08, 18 августа 2020

Демократическая партия США рассчитывает исправить ошибки, допущенные администрацией Трампа в борьбе с коронавирусом

Об этом говорится в программе, которая представлена на утверждение национального съезда. В ней также говорится об улучшении экономической ситуации в США и борьбе с полицейским беспределом.

Как ожидается, в ходе съезда, который проходит впервые онлайн, Джозеф Байден и Камала Харрис будут официально выдвинуты в качестве претендентов на должности президента и вице-президента.

Среди тех, кто сегодня выступил в поддержку Байдена, была супруга бывшего президента Мишель Обама.
Мишель Обама считает, что Байден будет говорить своим избирателям только правду.

Дональд Трамп не считает своего будущего соперника на президентских выборах Джо Байдена способным противостоять таким сильным игрокам на мировой арене как лидеры России и Китая. Американский президент вновь сказал, что Байден плохо соображает. Трамп считает, что Джо Байден вообще не понимает, что происходит в мире.
Отметим, что выступление бывшего вице-президента на съезде демократов запланировано на четверг.



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