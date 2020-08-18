Демократы в случае победы на ноябрьских выборах в США постараются не допустить расширения формата G7 за счет России

В целом партия настроена пересмотреть курс Дональда Трампа, из-за которого, как она полагают, репутация в влияние Америки в мире находятся в плачевном состоянии. На рассмотрение национального съезда демократы представили внешнеполитическую часть своей предвыборной программы.

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может привести к краху достигнутого страной прогресса, считает американский сенатор-демократ Берни Сандерс.

Переизбрание Трапа на пост президента приведет к деградации США, сказал Сандерс, выступая на съезде Демократической партии.