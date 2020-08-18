РБК: Власти Лихтенштейна ведут расследование против бывшего владельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова и его сестры

Их подозревают в отмывании денег. На их счета в местных и швейцарских банках поступило более 140 миллионов долларов, в том числе был перевод от Федерации бобслея России.

Финансовая разведка Лихтенштейна установила, что Георгий Беджамов с сестрой Ларисой Маркус перевели на банковские счета в местных и швейцарских банках больше 140-ка миллионов долларов. На них как пишет издание РБК со ссылкой на отчет ведомства, поступили среди прочего больше ста тысяч долларов от Международной федерации бобслея России, которой Беджамов руководил перед отъездом за границу.

Он также владел Внешпромбанком, а сестра несколько лет его возглавляла. Кредитная организация обанкротилась 4 года назад, и Центробанк отобрал у неё лицензию. Внешпромбанк задолжал клиентам многомиллиардные суммы. Беджамов скрылся в Монако, затем перебрался в Лондон. В России он заочно арестован, его сестра получила 8 с половиной лет колонии по обвинению в крупных хищениях средств.

Расследование в Лихтенштейне началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки. Из них следует, что средства на счета экс-владельца Внешпромбанка поступали из Эстонии и Швейцарии, деньги в основном шли на покупку роскошных яхт и объектов недвижимости. Большая часть средств, как отмечает РБК, поступила на счет компании в Панаме, созданной в интересах Беджамова.

В генпрокуратуре Лихтенштейна изданию сказали, что пока не могут назвать имена подозреваемых, компаний и банков.