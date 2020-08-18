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09:07, 18 августа 2020

Министр энергетики Александр Новак и журналисты правительственного пула заразились коронавирусом

фото: Анна Исакова / ТАСС
фото: Анна Исакова / ТАСС

Это произошло в ходе поездки на Дальний Восток. О болезни чиновника сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он сделал это в Благовещенске на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. По его словам Александр Новак туда прилетел, но ему пришлось сразу вернуться в Москву.

Он переносит коронавирус без симптомов и собирается участвовать в видеоконференции министров энергетики стран ОПЕК+, которая пройдет завтра, сообщил Мишустин. Напомним, что он сам, ещё несколько чиновников, в том числе пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков переболели коронавирусом.

Помимо Новака, инфекцию выявили у ряда журналистов правительственного пула, которые прилетели на Дальний Восток освещать поездку. Заболели, в том числе, сотрудники федеральных телеканалов, информационных агентств, газет, сообщает «Интерфакс».

Часть журналистов изолировали в Петропавловске-Камчатском, их под контролем врачей отправили в Москву. Позже в Благовещенске коронавирус подтвердился ещё у некоторых журналистов, их тоже отправили в Москву, а премьерский пул прекратил работу.

Неделю назад коронавирус обнаружили у вице-премьера полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.



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