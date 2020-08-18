Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подтвердил, что подал заявление об отставке

В интервью белорусскому изданию Tut.by он сказал, что считает это решение логичным. Два дня назад он записал видеообращение, в котором поддержал протестующих. В МИДе Белоруссии сообщение об отставке посла пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что директора Национального академического театра имени Янка Купалы Павла Латушко уволили после высказываний в поддержку протестующих. Художественный руководитель театра Николай Пинигин сказал, что творческий коллектив категорически не согласен с решением Министерства культуры.

При этом агентство «Интерфакс» утверждает, что пока сотрудники театра получили лишь устную информацию из министерства о том, что директора собираются уволить по статье.