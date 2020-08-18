Столичный суд должен вернуться к рассмотрению уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова

По словам адвоката подсудимого Эльмана Пашаева, пока не понятно, сможет ли участвовать в судебном заседании сам Михаил Ефремов. Соответствующее решение будет приниматься непосредственно перед заседанием.

Перед началом прошлого слушания актеру стало плохо, его увезли на скорой в «Боткинскую больницу». Позднее врач поставил диагноз — инсульт. Адвокат при этом отмечает, что медики рекомендовали Ефремову постельный режим.

В ходе заседания суд доложен рассмотреть вопрос о разрешении Михаилу Ефремову выходить на прогулки. По словам Пашаева, это крайне важно для состояния здоровья артиста. Пока же, по решению Пресненского суда, до 22 января Ефремов находится под домашним арестом.

В начале июня актёр на своем автомобиле лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель грузовика позднее скончался в больнице. Ефремову грозит от 15 до 12 лет колонии.