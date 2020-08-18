Турция создаст военно-морскую базу в Ливии

Соответствующее соглашение подписали Анкара, Доха и Правительство национального согласия Ливии, признанное ООН. Согласно договоренностям, в городе Мисурат на северо-западе страны будет организован трехсторонний военный координационный центр. Как передает телеканал «Аль-Арабия», договор призван повысить боеспособность подразделений, подчиняющихся ПНС.

В прошлом месяце ливийское правительство сообщало, что Россия планирует создать свои базы в Сирте и Джуфре, которые контролирует мятежная армия Халифы Хафтара. Однако Москва наличие подобных планов отвергла.