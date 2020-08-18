Дональд Трамп анонсировал помилование некоего «очень важного человека»

Глава Белого дома не стал называть имя, сказав лишь, что речь не идет о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене, который находится в России после того, как раскрыл методы слежки спецслужб США за гражданами, или экс-советнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне, дело которого рассматривается в рамках расследования о российском вмешательстве.