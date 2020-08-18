Мосбиржа начнет торговать акциями американской компании Apple 7 сентября

Другие ценные бумаги из индекса S&P 500 станут доступны инвесторам на следующей неделе – об этом пишет газета «Коммерсантъ». Торги будут идти в рублях, а дивиденды выплачиваться в долларах.

О запуске торгов самыми ликвидными иностранными акциями площадка объявила еще в начале июля. Помимо Apple там будут представлены Boeing, Amazon, Facebook, Microsoft и другие компании.