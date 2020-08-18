Сегодня в Лиссабоне определится первый финалист футбольной Лиги чемпионов

За право сыграть в титульном матче поспорят немецкий РБ Лейпциг и ПСЖ из Франции.

Состав полуфиналов главного клубного турнира Европы получился весьма неожиданным. Прежде всего потому, что на этой стадии вообще не оказалось законодателей европейской моды последних лет — представителей Испании и Англии. Зато коронавирусный сезон оказался удачным для немецких и французских клубов. С учетом того, что в Германии Чемпионат завершился еще в июле. А во Франции и вовсе не был возобновлен, можно предположить, что команды из этих стран попросту успели восстановить силы.

Напомню, что РБ Лейпциг на пути к полуфиналу прошел английский Тоттенхем и Атлетико из Мадрида. Ну а ПСЖ, который сегодня все таки считается фаворитом, оставил за бортом Лиги чемпионов другого представителя Бундеслиги Боруссию и итальянскую Аталанту. Игра между Лейпцигом и ПСЖ начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Во втором полуфинале завтра сойдутся Лион и Бавария.