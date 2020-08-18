Задержанный в Белоруссии политтехнолог Виталий Шкляров сравнил свой арест с ГУЛАГом, поскольку он лишен возможности переписки с внешним миром. Слова Шклярова передал его адвокат Антон Гашинский. Арестованный пожаловался на «невыносимые» условия содержания и сказал, что его пытаются сломать морально, используя «лагерные методы».

Шклярова обвинили в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского. В разное время политтехнолог работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и телеведущей Ксении Собчак.