Директора Театра имени Янки Купалы в Минске уволили на фоне его поддержки протестующих

Решение приняли белорусский премьер-министр и Министерство культуры.

Павел Латушко вместе с актерами Купаловского театра несколько дней назад призывал уйти в отставку главу белорусского МВД и его подчиненных, а также осудил насилие на акциях протеста со стороны силовиков. Формально, правда, его увольнение связано с одной из статей трудового кодекса Белоруссии, хотя причины власти не уточнили. Тем не менее, Латушко и его подчиненные уверены: все из-за публичной позиции по протестам. Актеры заявили о намерении уволиться из Купаловского театра вслед за своим директором. А возле здания культурного учреждения появились сотни людей, которые решили поддержать Латушко и театр. В коллективе ожидают встречи с исполняющим обязанности министра культуры Юрием Бондарем – она, как ожидается, должна состояться утром. Сам Латушко, к слову, ранее также был министром культуры и послом Белоруссии во Франции.

Накануне на целом ряде крупных предприятий Белоруссии прошла забастовка с требованием назначить новые президентские выборы. В частности, в стачке приняли участие рабочие МАЗа, Минского тракторного завода, «Беларуськалия» и еще ряда заводов.