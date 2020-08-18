В Вене сегодня ожидается встреча министров стран ОПЕК+, в том числе из России

Они обсудят ситуацию на рынке нефти.

В этом месяце Организация стран-экспортеров нефти, где наибольший вес имеет Саудовская Аравия, ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть. Это связано с тем, что транспортное сообщение после пика пандемии, или первой волны, если предполагать, что будет вторая, восстанавливается не быстро, как хотелось бы. Весной после обвала нефтяных цен страны ОПЕК, а также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика и Малайзия договорились сократить добычу сырья, после этого нефтяные котировки выросли. Выше цены – больше поступает доходов в бюджеты нефтедобывающих стран, но есть нюанс, говорят эксперты. Как отмечает «Дойче Велле», 40 долларов за баррель – это примерно себестоимость американской сланцевой нефти. Производителей которой Россия и Саудовская Аравия, по одной из версий, весной пытались разорить, но не вышло. Как только цена будет подниматься выше отметки в 40 долларов, в США будет расти добыча, и соглашение ОПЕК+ уже будет меньше влиять на рынок.

В свежем отчете ОПЕК содержится прогноз о росте спроса на нефть в следующем году.