Дональд Трамп пообещал предоставить налоговые льготы компаниям, которые переведут производства из Китая в США

По мнению американского лидера, это меньше чем за один год позволит создать в стране 10 миллионов рабочих мест. Главу Белого дома цитирует агентство Рейтер.

В этом месяце Трамп сказал, что рассматривает возможность запрета на работу ряда китайских фирм на территории страны. Ранее он обвинил владельцев популярного сервиса коротких видео TikTok в сотрудничестве с властями КНР и передаче им данных пользователей. Он распорядился заблокировать работу приложение в США с середины сентября, если его не купит какая-нибудь местная компания.

