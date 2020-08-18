Топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации экстрадировали из Италии в Россию

Александр Коршунов ранее был арестован по делу о промышленном шпионаже. На родине он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Адвокат Джандоменико Кайяцца рассказал агентству «РИА Новости», что его подзащитный вернулся в Россию еще в конце июля. Его сопровождали полицейские.

Прошлой осенью Коршунова задержали в аэропорту Неаполя по запросу американских властей. В США его обвиняют в хищении интеллектуальной собственности и документов компании General Electric.

