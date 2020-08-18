Россия возобновила вывоз детей из Сирии

На родину вернулись 26 воспитанников приютов в Дамаске – рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Это первый с начала пандемии вывозной рейс Минобороны для детей, оказавшихся в зоне боевых действий. По данным Кузнецовой, потребуется еще по меньшей мере три борта, чтобы вывезти остальных. После карантина их передадут родственникам.

До закрытия границ российские военные успели организовать семь таких рейсов – четыре из Ирака, три – из Сирии. Домой вернулись более 150 детей.