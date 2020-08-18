Акции компании Tesla достигли нового максимума

Ценные бумаги американского производителя электромобилей подорожали более чем на 10% превысив отметку в 1800 долларов. Резкий скачок произошел на фоне ожиданий роста спроса в Китае – пишет газета РБК.

Ранее аналитики предсказывали рост акций Tesla до 2300 долларов. Этому прогнозу удивился глава компании Илон Маск. Сам он неоднократно называл бумаги автопроизводителя слишком дорогими.

