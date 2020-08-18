Ценные бумаги американского производителя электромобилей подорожали более чем на 10% превысив отметку в 1800 долларов. Резкий скачок произошел на фоне ожиданий роста спроса в Китае – пишет газета РБК.
Ранее аналитики предсказывали рост акций Tesla до 2300 долларов. Этому прогнозу удивился глава компании Илон Маск. Сам он неоднократно называл бумаги автопроизводителя слишком дорогими.
Акции компании Tesla достигли нового максимума
Ценные бумаги американского производителя электромобилей подорожали более чем на 10% превысив отметку в 1800 долларов. Резкий скачок произошел на фоне ожиданий роста спроса в Китае – пишет газета РБК.