Канцлер Германии намерена обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии

Пресс-служба литовского президента, с которым разговаривала Ангела Меркель, утверждает, что глава правительства ФРГ и российский лидер переговорят уже сегодня. Берлин по дипломатическим каналам также связывается с белорусским президентом с целью урегулировать ситуацию, сложившуюся в республике после выборов.

В Белоруссии продолжаются акции протеста. Ранее Центризбирком назвал победителем выборов Александра Лукашенко.

