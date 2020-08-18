Судейский комитет РФС отстранил от работы на неопределенное время арбитра, судившего матч между «Спартаком» и «Сочи»

Судейский комитет РФС отстранил от работы на неопределенное время арбитра, судившего футбольный матч между «Спартаком» и «Сочи». Василий Казарцев назначил ошибочный пенальти в ворота столичной команды в игре 1 тура Российской премьер-лиги.

Отстранение Казарцева стало итогом очередного громкого скандала, связанного с судейством в российском футболе. «Спартак» еще в конце предыдущего сезона не раз жаловался на несправедливость со стороны арбитров. А на старте сезона в матче с «Сочи» в ворота москвичей Казарцев поставил сразу два спорных пенальти, что позволило южанам уйти от поражения со счета 0:2. Второй из одиннадцатиметровых, назначенный в конце игры, комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочным. Казарцеву и его видеоассистенту Алексею Еськову пришлось даже пройти проверку на полиграфе. Как рассказал генсек РФС Александр Алаев, она прошла успешно – тем не менее, на решение отстранить арбитров от работы это не повлияло. Впрочем, разбирательство, возможно, еще не закончено: футбольный чиновник предложил комитету по этике организации оценить высказывания главы совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Он не только обрушился с критикой на судейский корпус после матча с «Сочи», но и даже объявил о возможном снятии команды с футбольного чемпионата. Правда, позднее от этих планов Федун отказался.

После двух туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» идет на 4-м месте, «Сочи» — на 9-м.