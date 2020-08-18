Специальный трибунал по Ливану огласит сегодня приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири

Специальный трибунал по Ливану, как ожидается, огласит сегодня приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири.

Приговор должны были вынести еще в начале августа. Однако в день заседания в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибли более 200 человек, еще около 5 тысяч получили ранения. Из-за трагических событий заседание было перенесено.

Бывший премьер-министр Рафик Харири в феврале 2005 года погиб в результате взрыва бомбы. Тогда вместе с ним скончались еще 21 человек. Позднее, Специальный трибунал ООН по Ливану признали случившееся терактом. Виновными называют четырех членов проиранской группировки «Хизбалла».

Почти сразу после убийства Харири мировое сообщество, в том числе руководство США и Франции, стало косвенно указывать на причастность к теракту Сирии. В ответ на это Сирия вывела свои войска из Ливана после 30-летнего присутствия.

Специальный трибунал по Ливану был создан в 2006 году в ответ на просьбу правительства страны расследовать и привлечь к ответственности всех причастных к убийству Рафика Харири.