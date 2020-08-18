ЦИК Белоруссии сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобы соперников Лукашенко на выборах

Ранее в Центризбиркоме давали понять, что не сомневаются в победе действующего президента.

Жалобы в ЦИК по итогам выборов подали все кандидаты, кроме Александра Лукашенко. По утверждению Центризбиркома, президент, у который у власти 26 лет, набрал 80%. Сотни тысяч граждан, которые в воскресенье вышли на улицы, в это не верят. Наблюдателей из ЕС на выборах не было, значительное количество избирателей якобы проголосовали досрочно, в день выборов вдруг возникли перебои с интернетом, перестали открыться сайты независимых СМИ. Затем люди в штатском избивали и задерживали журналистов и отнимали у них камеры. На этом фоне ЦИК сегодня рассмотрит жалобы кандидатов в президенты Андрея Дмитриева и Сергея Череченя. Черечень ранее сказал РБК, что лично в ЦИК подавать жалобу не ходил по соображениям безопасности. Когда в здание комиссии пришла основной соперник Лукашенко Светлана Тихановская, то некоторое время с ней не было связи. Затем появилось видео, где она читает текст на бумаге и просит не участвовать в протестах. А вскоре она уехала в Литву. Позже глава ЦИК Лидия Ермошина признала, что это видео было записано в ее кабинете с участием двух высокопоставленных силовиков.

Ранее в белорусской оппозиции заявили, что считают избранным президентом Светлану Тихановскую – супругу Сергея Тихановского, известного в стране блогера, который хотел баллотироваться в президенты и был арестован.