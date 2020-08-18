Таяние ледникового покрова Гренландии достигло необратимой точки

Снегопады, которые восполняют его потери, больше не могут заменить лед, который сползает в океан – передает телеканал CNN со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо. Они подсчитали, что остров ежегодно теряет более 280 миллиардов тонн тающего льда. Это делает Гренландию крупнейшим источником глобального повышения уровня моря. Авторы исследования утверждают, что в последние годы это даже привело к заметным изменениям в гравитационном поле над островом. По прогнозам ученых, к концу века уровень моря повысится примерно на метр, уничтожив пляжи и прибрежные владения.
2020-08-18T05:07:27+03:00
2020-08-18T05:07:27+03:00
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05:07, 18 августа 2020
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