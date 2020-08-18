В США по обвинению в шпионаже в пользу Китая арестован бывший сотрудник ЦРУ

Агентство Рейтер со ссылкой на министерство юстиции сообщает, что 67-летнего мужчину задержали еще на прошлой неделе. Он уволился из спецслужб в конце 1980-х и переехал жить в КНР. На родину американских вернулся спустя двадцать лет. По версии следствия, экс-сотрудник ЦРУ вместе с сообщником – бывшим коллегой, — передал властям Китая информацию о методах работы и операциях спецслужбы, получив за это 50 тысяч долларов.