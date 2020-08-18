Сотрудники российского Генконсульства в Нью-Йорке пожаловались на угрозы со стороны неизвестного

Некий мужчина забрасывал камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке возле здания и грозился застрелить дипломатов. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию. В начале прошлой неделе его задержали, но вскоре отпустили. С тех пор он приходил к Генконсульству с угрозами практически каждый день. О личности мужчины пока ничего неизвестно.