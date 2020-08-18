Глава Хабаровского края создает Народный совет и приглашает в него участников протестных акций

Михаил Дегтярев напомнил, что арестованный экс-губернатор Сергей Фургал – его однопартиец и поэтому новому руководителю края важно понять желания жителей, которые его выбирали. Дегтярев ждет, что митингующие выдвинут своих представителей в новый орган для постоянной связи с властью – сообщает пресс-служба регионального правительства.

После того, как в начале июля Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и перевезли в Москву, в Хабаровском крае не утихают акции протеста.