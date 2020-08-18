Футбольный клуб «Барселона» подтвердил увольнение главного тренера

На официальном сайте команды говорится, что вскоре ее ждут и другие изменения. О том, кто займет пост наставника будет объявлено в ближайшие дни.

Кике Сетьен подписал контракт с каталонцами в начале этого года. Под его руководством клуб одержал 16 побед, четыре раза сыграл вничью и пять раз проиграл.

На прошлой неделе в одной четвертой финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» нанесла «Барселоне» сокрушительное поражение 8:2. Так много мячей испанцы не пропускали в свои ворота с середины прошлого века.