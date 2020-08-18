Двум американцам предъявлены обвинения в убийстве члена культовой рэп-группы Run-D.M.C.

Джейсона Майзелла, известного под псевдонимом Джем Мастер Джей застрелили 18 лет назад. Газета The New York Times пишет что прокуратура считает причастным к преступлению двух мужчин 36 и 56 лет. Мотивом убийства, по версии следствия, стал конфликт вокруг десяти килограммов кокаина, купленного рэп-музыкантом.

Группа Run-D.M.C. была одной из самых влиятельных рэп-групп восьмидесятых и поспособствовала коммерческому успеху этого жанра. Она прекратила свое существование после убийства Майзелла.