Ирландия и Канада присоединились к странам, отказавшимся признать итоги президентских выборов в Белоруссии

Глава канадского МИД Филипп Шампань написал в твиттере, что Оттава считает результаты голосования сфальсифицированными и осуждает подавление мирных протестов. Ирландский министр иностранных дел Саймон Ковни также выразил обеспокоенность из-за ситуации в Белоруссии. По его мнению, о нечестности выборов говорит реакция властей на акции протеста.

Ранее санкции в отношении Минска договорились ввести страны ЕС.