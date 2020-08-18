По подсчетам журнала Forbes, за год она заработала свыше 35 миллионов долларов – большую часть этой суммы составили рекламные контракты.
Стоит отметить, что первые 9 строчек рейтинга занимают исключительно теннисистки. Следом за Осакой идут американка Серена Уильямс и австралийка Эшли Барти. Представительница другого вида спорта оказалась лишь на десятой позиции – это футболистка Алекс Морган из США. Она, по подсчетам издания, заработала за год больше 4,5 миллионов долларов.
Японская теннисистка Наоми Осака возглавила список самых состоятельных спортсменок мира
По подсчетам журнала Forbes, за год она заработала свыше 35 миллионов долларов – большую часть этой суммы составили рекламные контракты.