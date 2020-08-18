Японская теннисистка Наоми Осака возглавила список самых состоятельных спортсменок мира

По подсчетам журнала Forbes, за год она заработала свыше 35 миллионов долларов – большую часть этой суммы составили рекламные контракты.

Стоит отметить, что первые 9 строчек рейтинга занимают исключительно теннисистки. Следом за Осакой идут американка Серена Уильямс и австралийка Эшли Барти. Представительница другого вида спорта оказалась лишь на десятой позиции – это футболистка Алекс Морган из США. Она, по подсчетам издания, заработала за год больше 4,5 миллионов долларов.