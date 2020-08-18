SpaceX планирует вывести на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Запуск назначен на сегодняшний вечер. К орбитальной группировке, насчитывающей почти 600 аппаратов, присоединятся еще около 60.В настоящее время SpaceX уже является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе в планах компании разместить на орбите 12 тысяч спутников, а позже и вовсе довести их число до 30 тысяч. Это нужно, чтобы обеспечить полное покрытие поверхности Земли широкополосным доступом в интернет. Общая сумма инвестиций, направленная на проект, оценивается в 10 миллиардов долларов.