В Южной Осетии неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД

Никто, включая министра Игоря Наниева, не пострадал. В столице республики объявлен план «Перехват» — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Тарзана Кокойты. По его словам, инцидент произошел около 11 часов вечера. Злоумышленник открыл огонь из пистолета, находясь в заброшенном здании. Из трех пуль одна ударилась в дверь автомобиля со стороны водителя.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.