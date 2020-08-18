В Москве, по подсчетам оперативного штаба, за сутки скончались еще 11 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв составляет 4677. Накануне в городе второй день подряд было выявлено менее пяти тысяч новых инфицированных. Всего в стране с начала эпидемии заразились более 920 тысяч человек. Общее число умерших превышает 15,5 тысяч.

Россия остается на четвертом месте по количеству зараженных. Впереди с большим отрывом Индия, Бразилия и Соединенные Штаты. На эту тройку приходится больше половины всех зараженных на планете.