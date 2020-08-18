Международные компании начали отказываться от рекламы на белорусских телеканалах

Как пишет профильный онлайн-портал Marketing.by, среди них, в частности, оказались Danon, Nestle и другие. Представитель одного из местных рекламных агентств выразил надежду на то, что это временная мера. С чем конкретно связаны действия компаний не уточняется.

В Белоруссии не прекращаются волнения с тех пор, как Центризбирком после прошедших президентских выборов отдал победу Александру Лукашенко.