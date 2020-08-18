Российские военные сообщили об обстреле сирийского поста американскими вертолетами

Глава Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий сказал, что авиаудар был нанесен на северо-востоке страны. По предварительным данным, один сирийский военнослужащий погиб, двое были ранены.

Накануне сирийское агентство SANA сообщало об американском авианалете на блокпост правительственных сил. В Пентагоне это отвергают.