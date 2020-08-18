Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:05, 18 августа 2020

Россия возобновила вывоз детей из Сирии

На родину вернулись 26 воспитанников приютов в Дамаске – рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Это первый с начала пандемии вывозной рейс Минобороны для детей, оказавшихся в зоне боевых действий. По данным Кузнецовой, потребуется еще по меньшей мере три борта, чтобы вывезти остальных. После карантина их передадут родственникам.
До закрытия границ российские военные успели организовать семь таких рейсов – четыре из Ирака, три – из Сирии. Домой вернулись более 150 детей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Лукашенко заявил, что не намерен проводить в стране повторные выборы, тем более, под давлением Об этом он сказал на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей…

5 57 6 6535
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 214 6 28916 17.08
8читать ;смотреть
Новости

Милиция отпустила трех сотрудников Минского завода колесных тягачей, задержанных после встречи с Александром Лукашенко Как пояснили в пресс-службе ведомства, все трое отпущены после профилактической беседы…

5 39 6 5805
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 134 6 20636 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 37 6 6441 13.08
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 251 6 44380 12.08
Голосование
5 68 6 11913 12.08
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Всё как прежде: диктатор на троне, оппозиция по тюрьмам В мире уже есть один такой диктатор в Венесуэле, и зовут его Николас Мадуро. Оппозиция второй год пытается вести с ним переговоры. Америка и ещё полсотни демократических стран поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, и что?..

5 44 6 7847 15.08
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 61 6 11100 15.08
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 6325 11.08
Новости

Александр Лукашенко утверждает, что готов поделиться президентскими полномочиями По его словам, перераспределение обязанностей должно идти через конституционный процесс, а не через уличные акции…

5 49 6 9401
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25731 14.08
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 40380 12.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 131 6 25621 11.08
Блоги

Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..

5 221 6 44340 15.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 74 6 14779 13.08

Популярное за неделю

Новости

Лукашенко заявил, что других выборов в Белоруссии не будет Он сказал об этом на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей…

5 92 6 25231
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко забраковал план с этой красивой интригой, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95%. Его полночи уговаривали на 80. Опытные тетки в избиркоме чуть ли не коленях стояли…

5 85 6 151130 12.08
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 68 6 11984 12.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 395 6 284036 15.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 188 6 177728 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8689375
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4595266

Сегодня в эфире