Власти Норвегии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы

По данным Полицейской службы безопасности, сотрудник местной компании, предоставляющей консультационные услуги в сфере энергетики, встречался с предполагаемым представителем российской разведки. Защита подозреваемого факт встреч не отрицает, однако утверждает, что никаких конфиденциальных сведений он не передавал.

Предыдущий шпионский скандал между двумя странами произошел в 2017 году. Тогда в Москве осудили норвежца Фроде Берга. Позже он вернулся на родину в рамках обмена.