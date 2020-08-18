Итальянский клуб «Интер» всухую обыграл украинский «Шахтер» и вышел в финал футбольной Лиги Европы

Миланцы открыли счет на 20 минуте, а во втором тайме забили в ворота донецкой команды еще четыре безответных мяча. Финал турнира пройдет 21 августа в Кельне. «Интер» встретится с испанской «Севильей».

Сезон Лиги Европы был приостановлен в марте в связи с пандемией. В июне турнир было решено доиграть.