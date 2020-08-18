«Ростех» предложил назначить свое дочернее предприятие единым оператором по вывозу медицинских отходов

Заместитель главы госкорпорации Максим Выборных отправил соответствующее обращение замглавы Минпромторга Сергею Цыбу. Как пояснили в «Ростехе» газете РБК, инициатива связана с увеличением количества опасных медицинских отходов на фоне пандемии. Действующая инфраструктура на такие объемы не рассчитана.

Между тем рынок вывоза медицинских отходов может достигать 6 миллиардов рублей в год. Эксперты говорят о потенциале роста в 3-4 раза.