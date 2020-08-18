В Минске завершился массовый митинг у СИЗО №1

Акция продолжалась несколько часов и прошла без инцидентов – сообщает сайт tut.by. Собравшиеся – по некоторым оценкам, несколько тысяч человек, — требовали выпустить на свободу задержанных ранее на акциях протеста.

Накануне МВД Белоруссии отчиталось о завершении работы по освобождению тех, на кого составили административные протоколы – их, якобы, было чуть более 100 человек. При этом, по подсчетам интернет-издания, после задержаний на прошлой неделе почти 80 человек числятся пропавшими без вести.